Rondes de santé : La procédure de traitement du diabète de type 2 aide à ne pas reprendre de poids après l'arrêt des médicaments GLP-1

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Bonjour aux lecteurs de Rondes de santé! Alors que de plus en plus de personnes utilisent de nouveaux médicaments pour perdre du poids, on se préoccupe de plus en plus de ce qui se passe lorsqu'elles arrêtent de les prendre. Aujourd'hui, nous présentons une étude qui pourrait avoir trouvé un moyen de conserver la majeure partie du poids perdu. Nous évoquons également la sécurité à long terme des méthodes utilisées pour remplacer les valves cardiaques artificielles, ainsi qu'une nouvelle tentative de réduire la consommation de microplastiques par l'homme.

Une procédure endoscopique aide à maintenir la perte de poids grâce au GLP-1

Selon les résultats provisoires d'un essai clinique, une procédure endoscopique ambulatoire utilisée pour traiter le diabète de type 2 peut aider à empêcher les personnes de reprendre du poids après avoir cessé de prendre des médicaments à base de GLP-1.

Les patients participant à l'essai avaient perdu au moins 15% de leur poids corporel, soit environ 40 livres (18 kilogrammes) en utilisant le tirzepatide d'Eli Lilly LLY.N avant d'arrêter de prendre le médicament, vendu sous le nom de Zepbound pour l'obésité et de Mounjaro pour le diabète.

Les participants à l'essai ont subi soit une procédure utilisée pour améliorer le contrôle de la glycémie dans le diabète de type 2, appelée resurfaçage de la muqueuse duodénale, soit une procédure fictive.

Les résultats des 45 premiers patients de l'essai, qui en compte plus de 300, ont montré que ceux qui avaient subi l'intervention fictive avaient repris 40 % de poids en plus que le groupe de traitement au bout de six mois.

Les patients ayant subi le plus de resurfaçage tissulaire ont maintenu plus de 80 % de leur perte de poids, reprenant en moyenne environ 3,2 kg, soit environ la moitié du poids repris par le groupe témoin, selon les chercheurs.

Au fil du temps, les régimes riches en graisses et en sucres peuvent entraîner des modifications de la muqueuse du duodénum - la partie supérieure de l'intestin grêle - qui finissent par modifier la façon dont l'intestin réagit à la nourriture. Cela affecte la production d'hormones, entraînant une résistance à l'insuline et des maladies métaboliques, expliquent les chercheurs.

"Aussi efficaces que soient les médicaments GLP-1, de nombreuses personnes cessent de les prendre en raison de leur coût, de leurs effets secondaires ou tout simplement parce qu'elles ne veulent pas prendre un médicament à long terme", a déclaré dans un communiqué le Dr Shelby Sullivan de la Dartmouth Geisel School of Medicine, responsable de l'étude.

"Trouver un traitement qui permette aux patients d'arrêter ces médicaments sans reprise de poids ou perte de bénéfices métaboliques est un besoin énorme non satisfait", a-t-elle ajouté.

Le resurfaçage de la muqueuse duodénale utilise la chaleur pour détruire la surface intérieure du duodénum, ce qui permet la régénération de tissus plus sains et la "réinitialisation" du métabolisme des individus à leur nouveau poids post-GLP-1.

Cette procédure est approuvée pour les patients atteints de diabète de type 2 en Europe, mais elle est encore considérée comme expérimentale aux États-Unis.

"Ces résultats indiquent que cette procédure peu invasive peut permettre un maintien durable de la perte de poids", a déclaré le Dr Sullivan.

Les chercheurs prévoient de présenter leurs résultats lors de la prochaine réunion de la Digestive Diseases Week à Chicago.

Le promoteur de l'essai, Fractyl Health GUTS.O , a déclaré qu'il prévoyait de publier des données à six mois sur l'ensemble de la population étudiée et de demander une approbation réglementaire d'ici la fin de 2026.

La chirurgie peut être la meilleure solution pour remplacer les valves artificielles défaillantes

Selon une nouvelle étude, lorsqu'une valve mitrale artificielle du cœur s'use, la survie à long terme est meilleure si elle peut être remplacée par une opération à cœur ouvert plutôt que par une procédure mini-invasive.

Au fil des ans, les progrès de la médecine ont permis aux médecins de réparer ou de remplacer les valves cardiaques au cours d'interventions par cathéter sans ouvrir le thorax, ce qui se traduit généralement par des séjours hospitaliers plus courts et moins de complications.

Dans l'étude, les patients dont les valves artificielles ont été remplacées par une opération à cœur ouvert et ceux qui ont subi un remplacement transcathéter de la valve mitrale par une artère du bras ont montré une sécurité et un succès procédural similaires à 30 jours.

Toutefois, des différences importantes sont apparues au fil du temps, en particulier au-delà de la première année, ont indiqué les chercheurs dans Annals of Thoracic Surgery.

En suivant 229 patients ayant subi l'une ou l'autre procédure pour remplacer une valve artificielle entre 2004 et 2023, les chercheurs ont constaté que les taux de mortalité à cinq ans étaient d'environ 20 % dans le groupe chirurgie contre 41 % dans le groupe mini-invasif.

Le groupe ayant subi l'intervention chirurgicale présentait également une meilleure performance de la valve à cinq ans.

Le choix entre une intervention chirurgicale majeure visant à briser la cage thoracique et l'option transcathéter dépend souvent de l'état de santé des patients.

"Ces résultats appuient les recommandations actuelles qui favorisent le remplacement chirurgical chez les patients à faible risque dont l'espérance de vie est plus longue, tout en réservant les approches transcathéter à ceux qui présentent un risque opératoire plus élevé", a déclaré dans un communiqué le Dr S. Christopher Malaisrie de Northwestern Medicine à Chicago, responsable de l'étude.

Est-il temps d'adopter un régime pauvre en plastique?

De minuscules particules de plastique se retrouvant dans les plantes, les animaux et les êtres humains, des chercheurs australiens ont tenté de réduire l'exposition à ces contaminants en adoptant un régime alimentaire pauvre en plastique.

Selon un rapport publié dans Nature Medicine , ils ont assigné au hasard 60 volontaires à suivre soit leur routine habituelle, soit le régime à faible teneur en plastique pendant sept jours.

Les participants au régime ont reçu des combinaisons d'ustensiles de cuisine sans plastique, de produits de soins personnels à faible teneur en plastique et d'aliments provenant de producteurs qui réduisent au minimum tous les points de contact avec le plastique, de l'enclos à l'assiette.

Les interventions ont permis de maintenir l'apport énergétique quotidien des participants tout en réduisant de près de 60 % leurs niveaux urinaires de marqueurs de l'exposition aux plastiques, notamment le bisphénol A. Les niveaux urinaires de phtalate de mono-n-butyle ont été réduits de 37,5 % et de phtalate de monobenzyle de 53,5 %, ont constaté les chercheurs.

De manière inattendue, dans un autre groupe de volontaires observés alors qu'ils suivaient leur routine habituelle, les chercheurs ont constaté que chaque portion supplémentaire de fruits et légumes était associée à une diminution d'environ 2 % du phtalate de mono-iso-butyle urinaire, mais à une augmentation de 7 % du bisphénol S urinaire, deux autres marqueurs de l'exposition aux matières plastiques.

"Cela nous amène à nous demander si ces produits chimiques se trouvent dans les aliments au moment de leur récolte", a écrit une autre équipe de chercheurs dans un commentaire publié en même temps que l'étude.

"Des preuves de plus en plus nombreuses révèlent maintenant que les sols agricoles sont un puits majeur à long terme pour la pollution plastique", ont-ils déclaré, en particulier à cause des particules de plastique dans les boues d'épuration utilisées comme engrais sur les terres agricoles.

"Les recommandations sur la manière dont les individus peuvent minimiser leur exposition personnelle sont nombreuses", écrivent les auteurs du commentaire. "Toutefois, cette étude illustre également un problème plus généralisé qui ne pourra être résolu que par des mesures réglementaires à grande échelle au nom de la santé publique”