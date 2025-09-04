Rondes de santé : L'inflammation peut entraîner de graves problèmes cardiaques chez les femmes ne présentant pas d'autres facteurs de risque

Bonjour aux lecteurs de Health Rounds! Aujourd'hui, nous vous présentons deux nouvelles études présentées à la Société européenne de cardiologie à Madrid, l'une portant sur l'effet de l'inflammation sur les maladies cardiaques chez des femmes par ailleurs en bonne santé, et l'autre sur l'efficacité d'un médicament injectable administré deux fois par an en cas d'hypercholestérolémie persistante.

L'inflammation liée aux crises cardiaques chez les femmes en bonne santé

Selon des chercheurs, l'inflammation pourrait expliquer pourquoi les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux surviennent chez des femmes qui ne présentent aucun des facteurs de risque habituels.

Les femmes victimes de crises cardiaques ou d'accidents vasculaires cérébraux ne présentent souvent aucun des principaux facteurs de risque d'événements cardiovasculaires majeurs, tels que l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie, le diabète et le tabagisme, ont déclaré des chercheurs à Madrid lors d'une réunion de la Société européenne de cardiologie.

Pendant trois décennies, ils ont suivi 12 530 femmes initialement en bonne santé et ne présentant aucun des facteurs de risque traditionnels, selon un rapport d'étude publié dans le European Heart Journal .

Les femmes qui ont commencé l'étude avec des niveaux élevés d'un marqueur d'inflammation appelé protéine C-réactive, ou CRP, mesurés par un test de haute sensibilité, présentaient un risque accru de 77 % de maladie coronarienne, de 39 % d'accident vasculaire cérébral et de 52 % de tout événement cardiovasculaire majeur au cours de leur vie, par rapport aux femmes dont le taux de CRP était plus faible.

Les niveaux élevés du test de haute sensibilité étaient définis comme étant supérieurs à 3 milligrammes par litre de sang.

Une étude d'observation comme celle-ci ne peut pas prouver que l'inflammation est à l'origine des événements cardiovasculaires. Il est cependant bien connu qu'avec le temps, même de faibles niveaux d'inflammation peuvent favoriser la croissance des plaques dans les artères, desserrer ces plaques et déclencher les caillots sanguins qui sont les causes principales des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux.

"Nos données montrent clairement que les femmes apparemment en bonne santé qui souffrent d'inflammation courent un risque considérable au cours de leur vie", a déclaré dans un communiqué le Dr Paul Ridker, du Mass General Brigham's Heart and Vascular Institute, responsable de l'étude.

"Nous devrions identifier ces femmes dans la quarantaine, à un moment où elles peuvent entamer des soins préventifs, et ne pas attendre que la maladie s'installe dans les années 70, quand il est souvent trop tard pour faire une réelle différence", a-t-il ajouté.

En se penchant sur les données d'essais randomisés antérieurs, son équipe a également constaté que les statines peuvent réduire le risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral de plus d'un tiers chez les femmes souffrant d'inflammation et ne présentant pas les facteurs de risque cardiovasculaire habituels.

"Alors que les personnes souffrant d'inflammation devraient mettre en place un style de vie agressif et des efforts de prévention comportementale, le traitement par statines pourrait également jouer un rôle important en aidant à réduire le risque chez ces personnes", a déclaré le Dr Ridker.

Un médicament injectable de Novartis réduit un taux de cholestérol dangereusement élevé

Un médicament injectable de Novartis NOVN.S a aidé les patients qui n'avaient pas répondu à un traitement médical optimisé à réduire un taux de cholestérol dangereusement élevé à des niveaux cibles, selon les données d'un essai clinique.

Dans 133 centres médicaux en Europe, 1 770 patients ont été répartis au hasard pour recevoir des injections sous-cutanées de Leqvio ou d'un placebo deux fois par an, ainsi que des médicaments oraux maximalement tolérés, tels que des statines.

Après 90 jours, 84,9 % des patients du groupe Leqvio et 31 % du groupe placebo avaient atteint les niveaux de LDL, ou mauvais cholestérol, recommandés par les recommandations, ont indiqué les chercheurs lors de la réunion de l'ESC à Madrid et dans l'European Heart Journal .

Après environ un an, les taux de LDL avaient baissé en moyenne de 59,5 % avec Leqvio, contre 24,3 % pour les personnes n'ayant pas reçu le médicament de Novartis.

Les taux d'événements indésirables liés aux muscles étaient plus faibles avec Leqvio, soit 11,9 % contre 19,2 % pour le groupe placebo.

Leqvio est le nom de marque de l'inclisiran, qui est administré tous les six mois et agit en bloquant la production d'une protéine dans le foie appelée PCSK9. Sans cette protéine, le foie peut éliminer plus efficacement le cholestérol LDL du sang.

D'autres médicaments approuvés qui ciblent la PCSK9, comme le AMGN.O Repatha d'Amgen, ont un mécanisme d'action différent.

"L'inclisiran représente une option thérapeutique pratique, efficace et bien tolérée pour le grand nombre de patients à risque qui ne répondent actuellement pas de manière adéquate aux autres thérapies hypolipidémiantes", a déclaré dans un communiqué le professeur Ulf Landmesser du Deutsches Herzzentrum der Charite à Berlin, responsable de l'étude.