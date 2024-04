Rompre avec Pékin ou être interdit: les Etats-Unis lancent un ultimatum à TikTok

Une loi adoptée par le Sénat américain demande au géant des réseaux sociaux TikTok de couper ses liens avec sa maison-mère ByteDance, et plus largement avec la Chine, s'il ne veut pas risquer d'être interdit aux Etats-Unis ( AFP / Stefani Reynolds )

Le Sénat américain a adopté mardi une loi demandant au géant des réseaux sociaux TikTok de couper ses liens avec sa maison-mère ByteDance, et plus largement avec la Chine, s'il ne veut pas risquer d'être interdit aux Etats-Unis.

Le président Joe Biden a aussitôt annoncé qu'il allait promulguer le texte, adopté quelques jours plus tôt aussi à la Chambre des représentants, l'autre composante du Congrès américain.

Candidat à sa réélection en novembre, le chef de l'Etat démocrate avait redit son "inquiétude" à propos de TikTok lors d'un échange avec son homologue chinois Xi Jinping début avril.

Nombre d'utilisateurs actifs de TikTok par pays, d'après le Digital Report 2024 de DataReportal ( AFP / Julia Han JANICKI )

Interdire TikTok "violerait la liberté d'expression" de 170 millions d'Américains, avait protesté le populaire réseau social immédiatement après le vote à la Chambre des représentants samedi.

S'il entre en vigueur, le texte obligera ByteDance, la maison-mère chinoise de TikTok, à vendre l'application dans un délai de douze mois, faute de quoi elle serait exclue des boutiques d'Apple et de Google sur le territoire américain.

Sa potentielle interdiction risque toutefois d'être contestée en justice.

Durée moyenne consacrée aux réseaux sociaux par les utilisateurs actifs américains, en heures par mois, en juillet août et septembre 2023 ( AFP / Valentin RAKOVSKY )

Interrogé sur cette nouvelle loi, le porte-parole de la diplomatie chinoise, Wang Wenbin, s'est contenté mercredi de renvoyer à "la position de principe de la Chine" dans ce dossier.

En mars, le porte-parole du ministère chinois du Commerce, He Yadong, avait invité Washington à "respecter les règles de l'économie de marché" et indiqué que Pékin prendrait "toutes les mesures nécessaire pour préserver ses droits et intérêts légitimes".

L'ultimatum des législateurs américains au très populaire réseau social s'inscrit dans le cadre d'une enveloppe gigantesque qui comprend notamment une aide à l'Ukraine, à Israël et à Taïwan, cette dernière ayant également été dénoncée par Pékin mercredi.