ROME AUTORISE LE FONDS ADIA À INVESTIR DANS LE RÉSEAU DE TIM, SELON DES SOURCES par Giuseppe Fonte et Elvira Pollina ROME (Reuters) - Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), le plus grand fonds souverain de l'émirat d'Abou Dhabi, a été autorisé par le gouvernement italien à investir dans le réseau filaire de Telecom Italia (TIM), ont déclaré à Reuters trois sources proches du dossier. L'investissement, d'environ 500 millions d'euros, permettra au fonds de détenir indirectement une participation de 10,3% dans le réseau de l'opérateur télécoms historique italien, celui couvrant le "dernier kilomètre" menant jusqu'au client, a précisé une quatrième source. Rome dispose de prérogatives lui permettant de bloquer les transactions dans des secteurs jugés stratégiques comme les télécommunications, la banque et la santé. TIM a convenu en août de céder au fonds d'investissement américain KKR une participation de 37,5% dans son réseau "dernier kilomètre", qui est en train d'être transféré dans une nouvelle société baptisée FiberCop. Rome a donné en novembre son feu vert à cette opération. A la suite de celui-ci, KKR a informé le gouvernement italien de son intention de céder jusqu'à 30% de sa participation dans FiberCop à Infinity Investments, filiale d'ADIA. Le gouvernement italien a approuvé sous conditions cette seconde opération le 10 décembre, ont précisé les sources. On ignore pour le moment les conditions imposées par Rome. Ni la présidence du Conseil italien, ni ADIA ni KKR n'ont souhaité commenter ces informations. (Avec Davide Barbuscia à Dubai; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées TELECOM ITALIA MIL +1.80%