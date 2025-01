Rolls-Royce: Vetter passe commande de 3 mtu supplémentaires information fournie par Cercle Finance • 21/01/2025 à 11:30









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce que Vetter, prestataire pharmaceutique basé à Ravensburg (Allemagne), lui a passé commande de trois systèmes mtu Kinetic PowerPacks supplémentaires, portant leur total à 14 unités.



Ces dispositifs assureront une alimentation électrique fiable pour les sites de Langenargen (Allemagne) et Rankweil (Autriche), notamment pour les salles blanches dédiées au remplissage stérile des médicaments.



Deux unités de 2 000 kVA seront installées à Langenargen et une de 1 750 kVA à Rankweil, avec une mise en service prévue mi-2025.



Depuis 2005, Vetter utilise ces systèmes dynamiques pour garantir la continuité de ses processus critiques, bénéficiant de solutions fiables qui compensent les fluctuations et assurent une alimentation stable.





