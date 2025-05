Rolls-Royce: vers un nouveau site de maintenance à Istanbul information fournie par Cercle Finance • 07/05/2025 à 15:05









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce un partenariat avec Turkish Technic - prestataire de services de maintenance, réparation et révision (MRO) - afin d'établir un centre indépendant de pointe au sein de l'aéroport d'Istanbul (Turquie) d'ici la fin de l'année 2027.



Ce centre renforcera la position de Turkish Technic à la tête de l'industrie de la maintenance, tout en complétant l'empreinte existante de Rolls-Royce dans ce domaine et en répondant à la demande croissante à long terme pour les nouveaux moteurs civils de grande taille.



Intégré au réseau MRO de Rolls-Royce, il offrira des services pour les moteurs Trent XWB-97, Trent XWB-84 et Trent 7000 et desservira notamment Turkish Airlines ainsi que les clients couverts par le contrat TotalCare.



' Nous augmentons considérablement notre capacité mondiale de MRO d'ici 2030, et l'annonce d'aujourd'hui marque une étape clé dans ce processus, en intégrant Turkish Technic à notre réseau mondial de prestataires MRO compétents, flexibles et résilients pour soutenir nos clients TotalCare dans le monde entier', a commenté Rob Watson, président de la division aéronautique civile de Rolls-Royce.





