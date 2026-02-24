Rolls-Royce valide des essais clés du moteur F130 pour le B-52J
information fournie par Zonebourse 24/02/2026 à 17:10
Rolls-Royce annonce avoir achevé avec succès les essais en altitude et de fonctionnement du moteur F130, destiné au B-52J Stratofortress. Les tests, menés à l'Arnold Engineering Development Complex (AEDC) dans le Tennessee, visaient à valider les performances en conditions de mission exigeantes.
La campagne comprenait des essais en altitude pour des missions de longue durée, des tests de stabilité avec flux d'air perturbé ainsi que des essais du générateur électrique intégré (Integrated Drive Generator, IDG) avec Boeing afin d'assurer une alimentation fiable.
Selon Jennifer Schwerin, directrice Early Life Cycle & Naval Programs - Defense, "le moteur F130 a démontré sa capacité à répondre aux exigences de mission". Le programme entre désormais dans une phase d'intégration système et de nouveaux essais en configuration double nacelle, avant les essais en vol.
Issu de la famille BR725, qui totalise plus de 30 millions d'heures de vol, le F130 doit réduire la charge de maintenance et simplifier la logistique du B-52J.
Le titre recule de 1,44% à Londres mais affiche une progression de l'ordre de 14% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|1 320,250 GBX
|LSE
|-0,96%
A lire aussi
-
Le gouvernement britannique s'est dit prêt mardi, devant le Parlement, à publier des documents concernant la nomination du prince déchu Andrew comme envoyé spécial au Commerce en 2001, quelque heures après l'arrestation de l'ex-ambassadeur Peter Mandelson, également ... Lire la suite
-
Ventes panique dues à l'IA, retour vers l'économie réelle, c'est quoi l'effet "HALO" qui chamboule les marchés?
Les inquiétudes portant sur les implications à long terme de l'essor de l'IA sur de nombreux pans de l'économie ont récemment enclenché une bascule des flux d'investissement vers certains des segments les plus traditionnels de la cote, un mouvement dénommé "HALO" ... Lire la suite
-
Paramount Skydance a soumis une nouvelle offre de rachat au groupe de cinéma et de télévision américain Warner Bros Discovery (WBD), a indiqué ce dernier mardi dans un communiqué, sans en préciser le montant. La nouvelle proposition intervient au terme de la période ... Lire la suite
-
Le Dupixent, l'un des traitements les plus rémunérateurs de Sanofi , a été approuvé aux Etats-Unis dans une nouvelle indication, la rhinosinusite fongique allergique, a annoncé mardi le géant français de l'industrie pharmaceutique. Ce traitement, développé avec ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer