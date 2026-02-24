 Aller au contenu principal
Rolls-Royce valide des essais clés du moteur F130 pour le B-52J
information fournie par Zonebourse 24/02/2026 à 17:10

Le motoriste britannique valide des tests en altitude et de fonctionnement, renforçant le calendrier du programme de remotorisation du bombardier stratégique américain.

Rolls-Royce annonce avoir achevé avec succès les essais en altitude et de fonctionnement du moteur F130, destiné au B-52J Stratofortress. Les tests, menés à l'Arnold Engineering Development Complex (AEDC) dans le Tennessee, visaient à valider les performances en conditions de mission exigeantes.

La campagne comprenait des essais en altitude pour des missions de longue durée, des tests de stabilité avec flux d'air perturbé ainsi que des essais du générateur électrique intégré (Integrated Drive Generator, IDG) avec Boeing afin d'assurer une alimentation fiable.

Selon Jennifer Schwerin, directrice Early Life Cycle & Naval Programs - Defense, "le moteur F130 a démontré sa capacité à répondre aux exigences de mission". Le programme entre désormais dans une phase d'intégration système et de nouveaux essais en configuration double nacelle, avant les essais en vol.

Issu de la famille BR725, qui totalise plus de 30 millions d'heures de vol, le F130 doit réduire la charge de maintenance et simplifier la logistique du B-52J.

Le titre recule de 1,44% à Londres mais affiche une progression de l'ordre de 14% depuis le début de l'année.

