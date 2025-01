Rolls-Royce: va motoriser des navires singaporiens information fournie par Cercle Finance • 27/01/2025 à 11:50









(CercleFinance.com) - Le constructeur naval singapourien Strategic Marine a commandé une série de trois nouveaux navires de ravitaillement offshore, capables d'atteindre une vitesse maximale de plus de 53 noeuds - ce qui en fera les plus rapides de leur catégorie au monde.



Chaque navire sera propulsé par quatre moteurs 16 cylindres mtu Series 2000M72 de Rolls-Royce. Ces navires utiliseront une technologie innovante de coussin d'air dans une coque catamaran, réduisant la traînée et les émissions tout en augmentant la vitesse et l'efficacité.



Ces navires seront utilisés par une compagnie pétrolière nationale en Afrique pour le transfert de passagers vers des plateformes offshore et des unités flottantes de production, de stockage et de déchargement.







Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG 582,10 GBX LSE -3,88%