Rolls-Royce: va équiper les premiers destroyers canadiens information fournie par Cercle Finance • 29/05/2025 à 11:34









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce avoir conclu un accord portant sur des équipements clés pour le premier lot du programme de destroyers de classe River (RCD) destiné à la Marine royale canadienne, dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale du Canada.



Chaque navire sera équipé d'une turbine à gaz MT30 pour la propulsion principale, d'un système de manutention de la baie de mission et de groupes électrogènes mtu Série 4000.



Rolls-Royce a signé les contrats correspondants avec Irving Shipbuilding, maître d'oeuvre du programme, tandis que le contrat relatif aux générateurs mtu est en cours de finalisation via Wajax Power Systems.



Le programme prévoit jusqu'à 15 navires, dont les trois premiers sont en production depuis avril.





Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG 855,700 GBX LSE -0,24%