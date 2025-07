Rolls-Royce: va alimenter le parc éolien de Norfolk information fournie par Cercle Finance • 03/07/2025 à 12:20









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce a reçu une deuxième commande d'Eureka Pumps pour la fourniture de moteurs mtu de la série 4000 afin d'alimenter des groupes électrogènes de secours pour le parc éolien offshore de Norfolk, sur la côte est du Royaume-Uni.



Rolls-Royce fournira ainsi un total de quatre moteurs mtu pour les première et deuxième phases du grand parc éolien, exploité par le fournisseur d'énergie RWE.



D'une capacité totale de 4,2 GW, le parc éolien devrait produire de l'électricité pour plus de quatre millions de foyers au cours de cette décennie. Il est situé à 50 à 80 kilomètres au large de la côte est du Royaume-Uni.



'Les groupes électrogènes de secours basés sur des moteurs 20 cylindres mtu série 4000 P63, d'une puissance de 2 600 kWe chacun, garantissent que l'alimentation électrique sur les plates-formes de conversion reste stable même en cas de panne de l'alimentation principale' indique le groupe.





