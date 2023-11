Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rolls-Royce: termine des tests pour le carburant SAF information fournie par Cercle Finance • 13/11/2023 à 15:31









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce avoir terminé avec succès les tests de compatibilité du carburant d'aviation 100 % durable (SAF) sur tous ses types de moteurs d'avions civils en production.



Cela répond à un engagement, pris en 2021, de démontrer qu'il n'existe aucun obstacle technologique moteur à l'utilisation du SAF à 100 %.



Un essai au sol sur un moteur d'avion d'affaires BR710 dans les installations de l'entreprise au Canada a complété le programme d'essais. Les autres moteurs testés dans le cadre du programme étaient : Trent 700, Trent 800, Trent 900, Trent 1000, Trent XWB-84, Trent XWB-97, Trent 7000, BR725, Pearl 700, Pearl 15 et Pearl 10X.



Les tests ont porté sur des essais au sol et en vol pour reproduire les conditions en service. Tous les tests ont confirmé que l'utilisation de 100 % SAF n'affecte pas les performances du moteur.





