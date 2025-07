Rolls-Royce: solution neutre & autonome pour Duisburg Gateway information fournie par Cercle Finance • 09/07/2025 à 12:17









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce avoir mis en service, en collaboration avec Duisburger Hafen AG (duisport), un nouveau système énergétique afin d'équiper le terminal portuaire de Duisburg Gateway, soit le plus grand terminal intérieur d'Europe, situé dans la région Rhin-Ruhr en Allemagne.



Inauguré le 8 juillet 2025, ce terminal s'étend sur une surface équivalente à 33 terrains de football et se distingue donc par son nouveau système énergétique autonome et neutre en CO2 développé avec Rolls-Royce et établissant une nouvelle référence mondiale pour l'approvisionnement durable des grands centres logistiques.



Concrètement, Rolls-Royce a fourni deux centrales de cogénération mtu fonctionnant à 100 % à l'hydrogène - une première mondiale -, ainsi qu'un système de stockage par batterie mtu EnergyPack et deux systèmes à pile à combustible mtu.



L'ensemble est complété par une installation photovoltaïque de 1,3 MWp, gérée par un système intelligent qui optimise la production et la consommation, alimente les grues, bornes de recharge et installations à quai, et réduit les pics de charge.



' Ce microgrid montre qu'il est possible d'alimenter un terminal portuaire de cette ampleur de manière totalement indépendante et verte ', a commenté Alexander Garbar, responsable du développement chez duisport.





