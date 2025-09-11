 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 807,95
+0,60%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Rolls-Royce signe une série d'accords en Australie autour du programme AUKUS
information fournie par Zonebourse 11/09/2025 à 10:20

(Zonebourse.com) - Rolls-Royce annonce la signature de protocoles d'accord (MOUs) avec les gouvernements d'Australie-Occidentale et d'Australie-Méridionale afin de renforcer la formation, le développement des compétences et les technologies critiques liées au programme AUKUS de sous-marins nucléaires.

Ces accords visent à co-concevoir et mettre en oeuvre des initiatives pour combler les lacunes en compétences, notamment dans les filières scientifiques et techniques (STEM), en soutien aux futurs projets de défense.

Steve Carlier, président de Rolls-Royce Submarines, souligne que ces partenariats permettront à l'Australie de 'développer une main-d'oeuvre talentueuse et d'inspirer la prochaine génération d'ingénieurs nucléaires'.

Rolls-Royce, seul acteur privé mondial intégrant conception, fabrication et démantèlement de réacteurs, fournira l'ensemble des chaufferies nucléaires des futurs sous-marins d'attaque AUKUS. L'entreprise, qui emploie plus de 5 000 personnes, développe déjà ses capacités industrielles à Derby (Royaume-Uni) pour soutenir ce programme.

Valeurs associées

ROLLS-ROYCE HLDG
1 103,750 GBX LSE +0,39%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank