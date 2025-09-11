Rolls-Royce signe une série d'accords en Australie autour du programme AUKUS
information fournie par Zonebourse 11/09/2025 à 10:20
Ces accords visent à co-concevoir et mettre en oeuvre des initiatives pour combler les lacunes en compétences, notamment dans les filières scientifiques et techniques (STEM), en soutien aux futurs projets de défense.
Steve Carlier, président de Rolls-Royce Submarines, souligne que ces partenariats permettront à l'Australie de 'développer une main-d'oeuvre talentueuse et d'inspirer la prochaine génération d'ingénieurs nucléaires'.
Rolls-Royce, seul acteur privé mondial intégrant conception, fabrication et démantèlement de réacteurs, fournira l'ensemble des chaufferies nucléaires des futurs sous-marins d'attaque AUKUS. L'entreprise, qui emploie plus de 5 000 personnes, développe déjà ses capacités industrielles à Derby (Royaume-Uni) pour soutenir ce programme.
Valeurs associées
|1 103,750 GBX
|LSE
|+0,39%
A lire aussi
-
Les jihadistes au Mali ont imposé ces derniers jours un blocus dans le sud et l'ouest du pays, zones frontalières avec le Sénégal et la Mauritanie d'où proviennent chaque jour des produits vitaux pour l'économie du pays. Le Mali est confronté depuis 2012 à une ... Lire la suite
-
A la Une du jeudi 111 septembre, le choc après le meurtre en public de l'influenceur conservateur américain, Charlie Kirk, la Pologne et l'OTAN sur le "qui-vive" après l'incursion de drones russe en territoire polonais et des mesures pour limiter l'accès des mineurs ... Lire la suite
-
Une chasse à l'homme était en cours dans la nuit de mercredi à jeudi pour retrouver le tueur présumé du jeune militant conservateur américain Charlie Kirk, un fidèle allié du président Donald Trump, assassiné par balle mercredi pendant une réunion publique sur ... Lire la suite
-
Enseveli pendant des siècles, un orgue médiéval découvert près de la basilique de la Nativité à Bethléem a résonné à nouveau à Jérusalem. "C'est une véritable fenêtre ouverte sur le passé, unique au monde, pour la première fois dans l'histoire moderne, nous avons ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer