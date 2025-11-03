Rolls-Royce signe un accord l'Australie dans le cadre du programme AUKUS
information fournie par Zonebourse 03/11/2025 à 16:31
L'accord prévoit notamment la création d'académies de formation liées à Rolls-Royce pour développer les compétences nucléaires locales, sur le modèle de la Nuclear Skills Academy de Derby (Royaume-Uni). Des partenariats de recherche seront également envisagés avec les universités victoriennes via des University Technology Centres.
Steve Carlier, président de Rolls-Royce Submarines, a souligné que ce partenariat 'associe l'expertise nucléaire de Rolls-Royce aux capacités de recherche de Victoria' pour bâtir une base industrielle et des talents australiens dans le nucléaire.
Cet accord complète ceux conclus en 2025 avec l'Australie-Occidentale et l'Australie-Méridionale, renforçant la contribution du groupe à la mise en oeuvre du programme AUKUS.
