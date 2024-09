Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rolls-Royce: signe un accord avec Lürssen pour les yachts information fournie par Cercle Finance • 24/09/2024 à 17:03









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce et le groupe de chantiers navals Lürssen, basé à Brême (Allemagne), collaborent désormais encore plus étroitement pour la remise en état des yachts.



La division Power Systems de Rolls-Royce et Lürssen Yacht Refit & Services ont signé un accord-cadre qui régit la coopération dans la révision des systèmes de propulsion mtu.



Denise Kurtulus, Senior Vice President Global Marine chez Rolls-Royce Power Systems, a déclaré : Ce partenariat entre les deux premiers fournisseurs de construction et de propulsion de yachts crée des conditions uniques pour jouer un rôle majeur sur un marché international très attractif - et s'inscrit parfaitement dans notre stratégie de renforcement de l'activité marine'.



York Ilgner, directeur général de Lürssen Yacht Refit & Services, a déclaré : ' Grâce à cet accord-cadre, nos clients bénéficient du service haut de gamme auquel ils sont habitués de la part de Lürssen '.





