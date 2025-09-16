Rolls-Royce signe sa plus grande commande de batteries en Lituanie
information fournie par Zonebourse 16/09/2025 à 12:10
Le projet prévoit l'installation de solutions mtu EnergyPack d'une capacité totale de 582 MWh et d'une puissance de 291 MW, mises en service à partir de 2027.
Les batteries seront déployées sur trois sites, dont les parcs éoliens de Kelm? et Mazeikiai et la centrale hydraulique de Kruonis. Elles permettront de stocker l'électricité issue des renouvelables et de la restituer lors des pics de consommation, contribuant à la stabilité du réseau.
Darius Maikst?nas, directeur général d'Ignitis Group, souligne que ces batteries 'renforcent la flexibilité du réseau et facilitent l'intégration des énergies vertes'.
Avec ce contrat, Rolls-Royce confirme sa position de leader mondial des solutions énergétiques intégrées et son rôle dans la transition énergétique.
Valeurs associées
|1 134,750 GBX
|LSE
|-0,94%
