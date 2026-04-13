Rolls-Royce sécurise un contrat clé pour ses réacteurs nucléaires modulaires au Royaume-Uni
information fournie par Zonebourse 13/04/2026 à 10:58
Rolls-Royce annonce la signature, par sa filiale Rolls-Royce SMR, d'un contrat majeur avec Great British Energy - Nuclear (GBE-N) visant à lancer la conception et la livraison des premiers petits réacteurs modulaires (SMR) au Royaume-Uni.
Cet accord en deux phases couvre les études spécifiques au site de Wylfa, au pays de Galles, ainsi que la préparation du chantier et la commande d'équipements critiques à long délai.
Le projet s'inscrit dans la stratégie énergétique britannique, avec 3 SMR prévus sur ce site, annoncés en novembre par le gouvernement.Le groupe souligne que ce contrat apporte "une visibilité accrue au programme national" et renforce sa position concurrentielle en Europe.
Le montant du contrat n'a pas été précisé.
Le titre cède plus de 2% à Londres, pénalisé par le lourd repli du secteur aérien, alors qu'aucune issue au conflit au Moyen-Orient ne semble se profiler à court terme.
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