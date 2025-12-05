Rolls-Royce scelle une alliance stratégique majeure dans le nucléaire
information fournie par Zonebourse 05/12/2025 à 16:55
L'accord vise à soutenir le programme de sous-marins de la Royal Navy et, plus largement, la Défense nucléaire, en apportant des capacités d'ingénierie et des services spécialisés pour répondre à la demande croissante du ministère de la Défense.
Confirmée en 2023, la fourniture par Rolls-Royce Submarines de tous les réacteurs nucléaires destinés aux nouveaux sous-marins d'attaque du pacte AUKUS accroît encore les besoins industriels.
L'entreprise prévoit ainsi de doubler la superficie de son site de Raynesway à Derby, un projet qui créera plus de 1000 postes qualifiés ainsi que plusieurs centaines d'emplois supplémentaires au sein de la chaîne d'approvisionnement. Rolls-Royce rappelle être le seul acteur privé mondial capable de concevoir, fabriquer et démanteler des réacteurs au sein d'une même entité.
Le titre cède 0,6% actuellement à Londres mais affiche une progression impressionnante de 92% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|1 084,750 GBX
|LSE
|-0,57%
