Rolls-Royce: salue l'exemption tarifaire sur l'aéronautique information fournie par Cercle Finance • 18/06/2025 à 11:16









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce que les exemptions de droits de douane sur les avions, moteurs et pièces détachées conclues entre le Royaume-Uni et les États-Unis sont 'véritablement significatives'.



Tufan Erginbilgic, directeur général du groupe, assure que ces mesures, combinées à la future stratégie industrielle britannique, favoriseront la croissance du secteur aéronautique, la création d'emplois qualifiés et les exportations.



Le dirigeant a également souligné le rôle stratégique de Rolls-Royce dans la fourniture de technologies de motorisation de pointe, et s'est félicité du renforcement des relations commerciales entre les deux pays, le marché américain étant qualifié de 'vital' pour le groupe.







Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG 897,400 GBX LSE +0,76%