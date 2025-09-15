 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Rolls-Royce salue l'accord nucléaire UK-US
information fournie par Zonebourse 15/09/2025 à 10:06

(Zonebourse.com) - Rolls-Royce annonce son soutien à l'accord entre les gouvernements britannique et états-unien visant à accélérer le développement des technologies nucléaires avancées et à faciliter la construction de nouvelles centrales. Le partenariat transatlantique doit renforcer la sécurité énergétique et permettre le déploiement rapide de réacteurs de nouvelle génération.

Le directeur général Tufan Erginbilgic souligne notamment le rôle stratégique du nucléaire pour la résilience énergétique et rappelle que Rolls-Royce est le seul acteur mondial à maîtriser l'ensemble du cycle nucléaire.

L'entreprise, retenue comme soumissionnaire privilégié pour les premiers réacteurs modulaires de petite taille (SMR) au Royaume-Uni, prévoit environ 8000 emplois qualifiés par an et vise une mise en service à partir du milieu des années 2030.

Rolls-Royce annonce aussi l'entrée de son SMR dans le processus réglementaire américain, ouvrant la voie à des investissements et emplois supplémentaires. Des projets sont également en cours en République tchèque et en Suède, renforçant l'intérêt international pour ses SMR.

