Rolls-Royce réussit le premier test mondial d'un moteur maritime 100% méthanol
information fournie par Zonebourse 28/10/2025 à 12:51
Le PDG de Rolls-Royce Power Systems, Dr. Jörg Stratmann, souligne que 'ce moteur est une véritable première mondiale' et s'inscrit dans la stratégie de décarbonation du groupe. Les ingénieurs ont entièrement repensé la combustion, la suralimentation et le contrôle moteur pour s'adapter au méthanol, un carburant propre et sûr issu d'énergies renouvelables.
Rolls-Royce travaille également sur une version bi-carburant méthanol/diesel, considérée comme une solution de transition avant la généralisation du méthanol vert dans le transport maritime.
Valeurs associées
|1 140,250 GBX
|LSE
|+1,81%
