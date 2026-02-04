 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Rolls-Royce renforce son partenariat avec China Airlines autour du Trent XWB
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 16:20

Le motoriste britannique élargit sa coopération avec la compagnie taïwanaise via de nouveaux contrats de services couvrant des moteurs destinés à la flotte Airbus A350.

Rolls-Royce annonce la signature par China Airlines de contrats TotalCare portant sur 36 moteurs Trent XWB, destinés à équiper 15 Airbus A350-1000 et 3 A350-900.

L'accord couvre 30 moteurs Trent XWB-97 et 6 Trent XWB-84, les A350-1000 ayant fait l'objet d'une commande annoncée par Airbus en 2025. La compagnie taïwanaise confirme ainsi son choix du service TotalCare, l'offre de maintenance intégrée du groupe, qui transfère à Rolls-Royce les risques liés aux coûts et à la durée d'exploitation des moteurs.

China Airlines exploite actuellement 15 A350 motorisés par le Trent XWB et portera sa flotte totale d'A350 à 33 appareils après ces livraisons. Ewen McDonald, Chief Customer Officer - Civil Aerospace chez Rolls-Royce, souligne que "la famille Trent XWB offre une efficacité énergétique, une fiabilité et une durabilité exceptionnelles".

Le Trent XWB-97 totalise plus de quatre millions d'heures de vol en sept ans et bénéficie déjà d'améliorations ayant augmenté de 60% son temps en service, de nouveaux gains étant attendus à partir de 2028.

Rolls-Royce recule de 0,2% à Londres, mais affiche une progression supérieure à 8% depuis le début de l'année.

Valeurs associées

ROLLS-ROYCE HLDG
1 228,500 GBX LSE -0,57%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank