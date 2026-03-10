Rolls-Royce renforce sa coopération avec PGZ en Pologne, le titre grimpe
information fournie par Zonebourse 10/03/2026 à 11:04
Rolls-Royce annonce la signature d'un protocole d'accord avec Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), principal groupe de défense polonais, pour renforcer leur coopération dans les technologies de propulsion destinées aux véhicules militaires.
L'accord prévoit notamment des activités de maintenance et de révision des moteurs mtu déjà utilisés par les forces armées polonaises, ainsi que la possibilité de produire à terme des systèmes de propulsion complets et certains composants.
La coopération pourrait également s'étendre aux moteurs marins destinés à la marine polonaise. PGZ, groupe en partie détenu par l'État et regroupant environ 60 entreprises, joue un rôle central dans le programme de réarmement du pays, notamment dans la modernisation des véhicules blindés terrestres.
Le titre Rolls-Royce progresse de plus de 5% ce matin à Londres.
Valeurs associées
|1 301,250 GBX
|LSE
|+5,07%
A lire aussi
-
Guerre au Moyen-Orient : après avoir appelé Vladimir Poutine, Donald Trump annonce la levée de "certaines sanctions liées au pétrole pour réduire les prix"
La semaine dernière, le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent avait déclaré "étudier" la possibilité d'élargir la levée des sanctions sur le pétrole russe "pour soulager le marché". Face à la flambée des prix du gaz et du pétrole engendrée par le conflit ... Lire la suite
-
Sauver les animaux abandonnés de Fukushima: la mission acharnée d'un ancien travailleur de la centrale
Dans l'ancienne zone d'évacuation non loin de la centrale nucléaire dévastée de Fukushima, l'épais silence de la campagne est à peine troublé par les miaulements et aboiements des pensionnaires que recueille Toru Akama depuis la catastrophe d'il y a 15 ans. A 63 ... Lire la suite
-
Dans les fonds marins de la baie de Porto Rafti, près d'Athènes, Makis Sotiropoulos, bouteille d'oxygène sur le dos, enfonce une ancre écologique pour protéger les précieux herbiers de posidonie menacés par le mouillage incontrôlé. A l'aide d'une perceuse spéciale, ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer