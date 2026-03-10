 Aller au contenu principal
Rolls-Royce renforce sa coopération avec PGZ en Pologne, le titre grimpe
information fournie par Zonebourse 10/03/2026 à 11:04

Le motoriste britannique approfondit son partenariat avec le principal groupe de défense polonais afin de soutenir la modernisation des forces armées du pays.

Rolls-Royce annonce la signature d'un protocole d'accord avec Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), principal groupe de défense polonais, pour renforcer leur coopération dans les technologies de propulsion destinées aux véhicules militaires.

L'accord prévoit notamment des activités de maintenance et de révision des moteurs mtu déjà utilisés par les forces armées polonaises, ainsi que la possibilité de produire à terme des systèmes de propulsion complets et certains composants.

La coopération pourrait également s'étendre aux moteurs marins destinés à la marine polonaise. PGZ, groupe en partie détenu par l'État et regroupant environ 60 entreprises, joue un rôle central dans le programme de réarmement du pays, notamment dans la modernisation des véhicules blindés terrestres.

Le titre Rolls-Royce progresse de plus de 5% ce matin à Londres.

Valeurs associées

ROLLS-ROYCE HLDG
1 301,250 GBX LSE +5,07%
