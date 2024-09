Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rolls-Royce: présente ses solutions au salon Innotrans information fournie par Cercle Finance • 23/09/2024 à 12:59









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce présentera ses solutions de propulsion et de service de la marque mtu au salon ferroviaire international Innotrans à Berlin du 24 au 27 septembre 2024.



L'entreprise fêtera en même temps un anniversaire : depuis 100 ans, les produits mtu propulsent des trains, notamment des locomotives de grandes lignes et polyvalentes, des trains à grande vitesse et des wagons de transport local.



Des solutions de propulsion durables seront exposées, telles que les moteurs mtu des séries 4000 et 1600 pour les locomotives et les systèmes d'entraînement sous le plancher mtu PowerPacks pour les wagons, tous désormais disponibles pour des carburants durables tels que le HVO. Rolls-Royce présentera également ses solutions de remotorisation et de rénovation.





Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG 530,10 GBX LSE +0,74%