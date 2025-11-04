 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 065,50
-0,68%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Rolls-Royce pilote un projet britannique sur l'usage optimisé du carburant d'aviation durable
information fournie par Zonebourse 04/11/2025 à 17:31

Rolls-Royce annonce le lancement du projet QRITOS (Quantifying Reduction in Thermal Contrails by Optimising SAF), visant à démontrer comment une utilisation ciblée du carburant d'aviation durable (SAF) peut réduire les émissions non liées au CO2, notamment celles issues des traînées de condensation.

Co-financé par le programme Non-CO2 de l'Aerospace Technology Institute (ATI), ce projet associe British Airways, Imperial College London et l'aéroport d'Heathrow. Il analysera les vols susceptibles de générer des traînées persistantes afin d'y affecter prioritairement du SAF, maximisant ainsi son impact climatique positif.

Prévu jusqu'en avril 2027, le projet combinera essais en vol, modélisation avancée et observations satellites pour améliorer la compréhension et la prévision des traînées. Selon Alan Newby, directeur R&D de Rolls-Royce, ce programme permettra d''utiliser le SAF de manière plus intelligente pour réduire les effets climatiques non liés au CO2'.

Valeurs associées

ROLLS-ROYCE HLDG
1 149,750 GBX LSE -1,31%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Publicité sur une façade du Bazar de l'Hotel de Ville (BHV) à Paris, le 3 novembre 2025, annonçant l'ouverture d'un espace Shein pour le 5 novembre ( AFP / Julie SEBADELHA )
    En plein scandale, Shein s'apprête à s'installer au BHV à Paris
    information fournie par AFP 04.11.2025 18:40 

    Visé par une enquête pour la vente de poupées sexuelles à l'effigie d'enfants, le géant de l'e-commerce asiatique Shein dit collaborer à 100% avec la justice et ouvrira bien mercredi à Paris, malgré tout, son grand espace au BHV. S'il dit avoir "réfléchi à arrêter" ... Lire la suite

  • Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva lors d'une interview avec des agences internationales, dont l'AFP, le 4 novembre 2025 à Belem, au Brésil ( AFP / Pablo PORCIUNCULA )
    Lula ne veut pas d'une "invasion terrestre" américaine du Venezuela
    information fournie par AFP 04.11.2025 18:33 

    Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a rejeté mardi une éventuelle incursion terrestre des États-Unis au Venezuela, réitérant sa disposition à servir de médiateur entre les deux pays. "Je ne veux pas que nous en arrivions à une invasion terrestre" au ... Lire la suite

  • Des touristes admirent Canary Wharf depuis Greenwich Park, à Londres
    L'Europe finit dans le rouge, l'IA jette un froid
    information fournie par Reuters 04.11.2025 18:29 

    par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en baisse mardi, l'enthousiasme pour l'intelligence artificielle s'étant refroidi alors que les valorisations élevées du secteur suscitent des doutes et éloignent les investisseurs du risque. À Paris, le CAC ... Lire la suite

  • Sommet du lobby automobile français PFA à Paris
    Renault propose de geler pour dix ans la réglementation UE pour les petits EV
    information fournie par Reuters 04.11.2025 18:29 

    PARIS (Reuters) -Le directeur général de Renault Group a préconisé mardi que la réglementation automobile en Europe soit gelée pendant au moins dix ans pour favoriser l'émergence d'une catégorie de petites voitures électriques abordables susceptibles de contrer ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank