Rolls-Royce pilote un projet britannique sur l'usage optimisé du carburant d'aviation durable
Co-financé par le programme Non-CO2 de l'Aerospace Technology Institute (ATI), ce projet associe British Airways, Imperial College London et l'aéroport d'Heathrow. Il analysera les vols susceptibles de générer des traînées persistantes afin d'y affecter prioritairement du SAF, maximisant ainsi son impact climatique positif.
Prévu jusqu'en avril 2027, le projet combinera essais en vol, modélisation avancée et observations satellites pour améliorer la compréhension et la prévision des traînées. Selon Alan Newby, directeur R&D de Rolls-Royce, ce programme permettra d''utiliser le SAF de manière plus intelligente pour réduire les effets climatiques non liés au CO2'.
Valeurs associées
|1 149,750 GBX
|LSE
|-1,31%
