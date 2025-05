Rolls-Royce: partenariat prolongé avec Sanlorenzo information fournie par Cercle Finance • 20/05/2025 à 12:22









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce que son partenariat avec le constructeur italien de yachts Sanlorenzo est prolongé de quatre ans dans le cadre d'un nouvel accord-cadre portant sur la fourniture de moteurs mtu, de systèmes d'automatisation mtu et de dispositifs de post-traitement des gaz d'échappement mtu.



Tous les moteurs sont compatibles avec le diesel renouvelable (HVO) et certains sont conformes aux normes IMO III, souligne le motoriste.



' Nous sommes ravis que Sanlorenzo continue à faire confiance à nos moteurs mtu. Les opérateurs de yachts bénéficient de leur puissance, de leur fiabilité, de leur efficacité énergétique ainsi que de notre réseau de service mondial ', a déclaré Denise Kurtulus, vice-présidente senior Global Marine chez Rolls-Royce Power Systems.



Rolls-Royce assure que l'accord avec Sanlorenzo constitue une étape importante, accélérant encore sa croissance dans le segment maritime et confirmant son engagement stratégique à façonner l'avenir d'un yachting 'durable et intelligent'.







