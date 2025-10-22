Rolls-Royce ouvre un nouveau bureau à Cardiff pour soutenir ses activités nucléaires
information fournie par Zonebourse 22/10/2025 à 12:19
L'ouverture de ce site vise à renforcer les capacités de Rolls-Royce Submarines dans le domaine du nucléaire.
Financé par le ministère britannique de la Défense, le site soutiendra les programmes Dreadnought et AUKUS, dans le cadre du développement des réacteurs nucléaires destinés à la Royal Navy et aux futurs sous-marins d'attaque.
Steve Carlier, président de Rolls-Royce Submarines, souligne que cette expansion illustre 'une période de croissance sans précédent' et l'engagement du groupe à former une nouvelle génération d'experts du nucléaire.
Cette implantation confirme le rôle stratégique du Pays de Galles dans la défense britannique et dans la montée en puissance du partenariat industriel autour du programme AUKUS.
