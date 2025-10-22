 Aller au contenu principal
Rolls-Royce ouvre un nouveau bureau à Cardiff pour soutenir ses activités nucléaires
information fournie par Zonebourse 22/10/2025 à 12:19

Rolls-Royce annonce l'inauguration d'un nouveau bureau à Cardiff, marquant la création de plus de 100 emplois qualifiés au Pays de Galles.

L'ouverture de ce site vise à renforcer les capacités de Rolls-Royce Submarines dans le domaine du nucléaire.

Financé par le ministère britannique de la Défense, le site soutiendra les programmes Dreadnought et AUKUS, dans le cadre du développement des réacteurs nucléaires destinés à la Royal Navy et aux futurs sous-marins d'attaque.

Steve Carlier, président de Rolls-Royce Submarines, souligne que cette expansion illustre 'une période de croissance sans précédent' et l'engagement du groupe à former une nouvelle génération d'experts du nucléaire.

Cette implantation confirme le rôle stratégique du Pays de Galles dans la défense britannique et dans la montée en puissance du partenariat industriel autour du programme AUKUS.

Valeurs associées

ROLLS-ROYCE HLDG
1 137,750 GBX LSE +0,29%
