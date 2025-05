Rolls-Royce: le programme Orpheus franchit une étape clé information fournie par Cercle Finance • 15/05/2025 à 13:00









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce avoir franchi une étape clé dans son programme Orpheus, avec 100 essais réalisés sur 20 configurations moteur en seulement trois ans.



Ce démonstrateur de turboréacteur double corps de nouvelle génération, développé en collaboration avec le ministère britannique de la Défense et de nombreuses PME, vise à accélérer l'innovation pour les futurs systèmes de propulsion, notamment dans le cadre du programme FCAS.



' Ce jalon prouve notre capacité à livrer rapidement des technologies de propulsion futures ', déclare Pauli Markkanen, vice-président OrpheusWorks - Product chez Rolls-Royce.



Le programme a permis de réduire drastiquement les délais de développement, tout en posant les bases de technologies à double usage, civiles et militaires.





