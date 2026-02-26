 Aller au contenu principal
Rolls-Royce-Forte hausse du bénéfice, retour accru aux actionnaires
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 09:05

Le groupe britannique Rolls-Royce RR.L a enregistré une hausse de 40% de son bénéfice annuel grâce aux excellentes performances de son activité de moteurs aéronautiques, ce qui lui a permis de revoir à la hausse ses objectifs à moyen terme et d'augmenter considérablement le retour aux actionnaires.

La société, dont les moteurs équipent les gros-porteurs Airbus A350 et Boeing 787, a annoncé jeudi qu'elle allait lancer un programme de rachat d'actions d'une valeur de 7 milliards de livres sterling (8,03 milliards d'euros) à 9 milliards de livres sterling entre 2026 et 2028, et qu'elle verserait un dividende de 9,5 pence au titre de 2025.

"Grâce à nos nouvelles capacités et à notre nouvel état d'esprit, nous avons surmonté les défis liés à la chaîne d'approvisionnement et aux droits de douane, et avons enregistré de solides performances en 2025", a déclaré dans un communiqué le directeur général Tufan Erginbilgic qui a lancé il y a trois ans un plan de transformation qui porte ses fruits.

Rolls-Royce, dont l'activité dans le domaine des systèmes d'alimentation électrique bénéficie de la construction rapide de centres de données, prévoit un bénéfice d'exploitation sous-jacent compris entre 4,9 milliards et 5,2 milliards de livres sterling à moyen terme et une marge d'exploitation entre 18% et 20%.

Pour 2025, la société a annoncé un bénéfice d'exploitation sous-jacent de 3,46 milliards de livres sterling, avec une marge de 17,3%, dépassant le consensus de 3,27 milliards de livres sterling.

Ses prévisions pour 2026, comprises entre quatre milliards et 4,2 milliards de livres sterling, sont supérieures d'au moins 8% aux prévisions actuelles des analystes.

(Rédigé par Sarah Young, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Blandine Hénault)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

ROLLS-ROYCE HLDG
1 376,750 GBX LSE +5,10%
