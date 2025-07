Rolls-Royce: finalise la vente de Naval Propulsors à FMD information fournie par Cercle Finance • 17/07/2025 à 12:06









(Zonebourse.com) - Rolls-Royce annonce avoir finalisé la vente de son activité Naval Propulsors à Fairbanks Morse Defense (FMD).



Annoncée en septembre 2024, l'opération concerne les sites de Pascagoula (Mississippi) et Walpole (Massachusetts), aux États-Unis. La cession de l'activité Naval Handling, située à Peterborough (Ontario, Canada), également à FMD, interviendra ultérieurement.



Le groupe conservera ses activités de turbines à gaz navales et de groupes électrogènes, dédiées à la propulsion et à l'alimentation de bord. Ces cessions s'inscrivent dans la transformation stratégique initiée en 2023, visant à recentrer la division Défense sur les segments à fort potentiel : le combat, le transport et les sous-marins.





