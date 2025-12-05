 Aller au contenu principal
Rolls-Royce et Assystem vont renforcer le programme de défense britannique
information fournie par AOF 05/12/2025 à 17:29

(AOF) - Rolls-Royce Submarines (RRSL, filiale de Rolls-Royce exploitant trois sites autorisés à manipuler des matières nucléaires) a signé un contrat de partenariat stratégique avec Assystem (spécialiste français et mondial de l'ingénierie nucléaire indépendante), AtkinsRéalis (groupe mondial d'ingénierie et de construction au monde) et Frazer-Nash (entreprise britannique dans le domaine des systèmes et des technologies d'ingénierie).

Il s'agit d'un engagement de long terme des partenaires visant à fournir des capacités d'ingénierie collectives, une expertise nucléaire et d'autres services professionnels que Rolls-Royce pourra mobiliser pour répondre à une demande croissante émanant du ministère britannique de la Défense.

"D'une valeur pouvant atteindre 400 millions de livres sterling, cette alliance stratégique représente l'un des plus importants contrats uniques de la chaîne d'approvisionnement de l'histoire de Rolls-Royce Submarines. Ayant travaillé avec ces trois partenaires depuis plus de 20 ans, ceux-ci sont idéalement positionnés pour accompagner ses ambitions de croissance future dans les technologies nucléaires avancées", a explique Rolls-Royce dans un communiqué.

Ce partenariat stratégique soutient les entreprises basées au Royaume-Uni et constitue une étape supplémentaire dans la mise en commun des capacités nucléaires pour mieux appuyer le programme de sous-marins de la Royal Navy britannique, ainsi que l'ensemble de la Defence Nuclear Enterprise.

Fort de plus de deux décennies de collaboration avec RRSL, Assystem contribuera à transformer la manière dont Rolls-Royce opère sur sa chaîne d'approvisionnement, en mettant à profit son expertise en ingénierie, en management de projet et en services digitaux.

"Assystem sera en charge de mettre en place un cadre opérationnel plus agile, axé sur les compétences, apportant une valeur ajoutée durable aux clients de RRSL et renforçant l'avenir nucléaire du Royaume-Uni", a souligné le groupe français dans un communiqué.

Défense

