DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 129,50
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Exosens, plus forte baisse du SBF 120 à la clôture de la séance du vendredi 5 décembre 2025
information fournie par AOF 05/12/2025 à 17:56

(AOF) - Exosens (-3,23% à 45 euros)

La société mondiale des technologies d'amplification, de détection et d'imagerie a chuté après trois séances de suite dans le vert. Mercredi, Exosens et Theon International (spécialiste dans le développement et la fabrication de systèmes de vision nocturne et d'imagerie thermique personnalisables pour les applications de défense et de sécurité) ont annoncé la prolongation de leur accord commercial de long terme portant sur l'approvisionnement de tubes intensificateurs de lumière. Cet accord, qui devait initialement prendre fin en 2027, a désormais été prolongé de trois années supplémentaires, couvrant les livraisons jusqu'à la fin de l'année 2030.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Numéro 1 mondial des technologies d'amplification, de détection et d'imagerie, vendues sous les marques Photonis, Xenics, Telops et El-Mul, créé en 1939 ;

- Activité de 394 M€ apportée à 71% par l’amplification et le reste par la détection & imagerie, sous les marques Photonis, Xenics, Telops et El-Mul ;

- Fortes positions en Europe (68% dont 8% en France) devant l’Asie (18%) et l’Amérique du nord (14%) ;

- Ambition : devenir le numéro 1 mondial dans chacun de ses 4 grands marchés : les sciences de la vie & l’environnement, le contrôle industriel, le nucléaire puis la défense & surveillance ;

- Capital contrôlé à hauteur de 32,22 % par le groupe d’investissement HLD, devant BPIFrance avec 7,24%, Jean-Hubert Vial présidant le conseil de 8 administrateurs, Jérôme Cerisier étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- maîtrise des processus industriels complexes impliquant des technologies en petite et moyenne série sur des marchés de niche, organisation décentralisée et intégration dans des écosystèmes complexes, investissements en 2026 dans la capacité de production en Europe et, pour la 1 ère fois, dans une usine aux Etats-Unis,

- renforcement du leadership dans les technologies critiques pour des missions stratégiques,

- élargissement du portefeuille de produits par innovation interne et acquisitions (100 cibles identifiées à long terme),

- croissance externe visant une répartition équitable entre Amplification et Détection & imagerie

- optimisation des flux de trésorerie avec objectif de conversion à 80 %, vs 76 % à fin juin,

- investissements en 2026 dans la capacité de production en Europe et, pour la 1ère fois, dans une usine aux Etats-Unis,

- innovation riche de 130 brevets :

- financée par 7 à 8 % des revenus, fonctionnant étroitement avec l’ingénierie et la gestion de programmes répartie sur 10 pays et focalisée sur le tube intensificateur d’image 5G pour la défense et les détecteurs pour les sciences de la vie et le nucléaire ;

- focalisée sur le tube intensificateur d’image 5G pour la défense et les détecteurs pour les sciences de la vie et le nucléaire ;

- Stratégie environnementale de limitation de l’impact des produits sur l’environnement via :

- d’ici 2027, éco-conception pour les nouveaux produits,

- optimisation de la consommation d'eau et d'énergie, amélioration des méthodes d'emballage et de distribution ;

- Profitabilité tirée par la hausse des volumes de vente en lien avec celui des capacités de production, dans un environnement d’intensification des commandes d’équipements de vision nocturne oar les pays de l’OTAN ;

- Bilan solide renforcé lors de l’introduction en Bourse : capitaux propres de 867 M€, dette nette de 178,6 M€ avec effet de levier de 1,3, les financements industriels et de R&D étant sécurisés par des crédits senior.

Défis

- Poursuite du parcours boursier haussier depuis l’introduction en juin 2024 et l’intégration au SBF 120 en mars ;

- Saisonnalité de l’activité, niveau de commandes et chiffre d’affaires étant concentrés sur la fin d’année ;

- Confirmation des attentes sur la demande mondiale en 2025 : intensification des commandes d’équipements de vision nocturne de la part des pays de l’OTAN et de leurs alliés ;

- Poursuite de l’élargissement du portefeuille de technologies de détection & imagerie avec les acquisitions de NVLS, spécialiste des lunettes nocturnes et thermiques, de Noxant, spécialisé dans les caméras infrarouge puis, en août de Phasics, n°1 français des caméras avec analyse des fronts d’onde ;

- Après des revenus en hausse de 13,2% et un résultat multiplié par 9 à fin juin, objectifs 2025 : croissance des ventes dans le haut de la fourchette de 15-20% et, pour l’excédent d’exploitation dans le bas de la fourchette de 20-25% avec un autofinancement libre autour de 350 M€ ;

- Anticipations 2027 : amélioration de 20 % des capacités de production, doublement des revenus vs 2023 et montée de la marge d’exploitation vers 25 % ;

- Dividende 2024 de 0,10 €.

Défense

Valeurs associées

EXOSENS
45,0000 EUR Euronext Paris -3,23%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 05/12/2025 à 17:56:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

