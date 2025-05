Rolls-Royce: équipe les nouvelles frégates sud-coréennes information fournie par Cercle Finance • 27/05/2025 à 13:00









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce que sa turbine marine MT30, ses hélices à pas variable et ses groupes électrogènes mtu ont de nouveau été retenus pour les frégates FFX Batch IV de la marine sud-coréenne.



La coopération fructueuse avec la RoKN (Republic of Korea Navy, soit la marine de la République de Corée) se poursuit après que les programmes Batch II et III ont été équipés d'un système hybride moderne combinant turbine et propulsion électrique.



Le moteur MT30, déjà éprouvé en service dans plusieurs marines, sera produit localement avec HD Hyundai et STX-Engines.



' Notre turbine MT30 est une solution fiable et performante ', a assuré Jay Lee, vice-président chez Rolls-Royce Défense - Naval, Corée.





