Rolls-Royce élargit la gamme de moteurs mtu 199 pour véhicules militaires
Un Leopard 1 modernisé, équipé d'un moteur 8 cylindres de 800 kW - le plus puissant jamais installé sur ce châssis - illustre le potentiel de montée en gamme. La série inclut aussi un modèle 10 cylindres en cours de développement, optimisé jusqu'à 1100 kW.
Knut Müller, vice-président senior de la division Power Systems, souligne que cette famille, déjà déployée sur des véhicules comme le Boxer, répond à une forte demande des armées de l'OTAN et alliées, dans un contexte d'alourdissement des blindés et de besoins accrus en énergie. L'objectif est aussi d'unifier les motorisations et les pièces détachées à l'échelle de l'Alliance.
