Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rolls-Royce: des tests avec du carburant SAF information fournie par Cercle Finance • 19/10/2023 à 15:51









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce a annoncé la réussite d'une série de tests avec du carburant d'aviation 100 % durable (SAF) sur sa dernière génération de moteurs d'aviation d'affaires, le Pearl 15 et le Pearl 10X.



Le Pearl 15, premier membre de la famille de moteurs Pearl, propulse les avions Global 5500 et 6500 de Bombardier, tandis que le Pearl 10X propulsera l'avion phare à très long rayon d'action de Dassault, le Falcon 10X.



En plus de prouver la compatibilité avec 100 % SAF, un autre objectif de la campagne de tests était d'effectuer un test moteur consécutif avec le Jet A-1 et le SAF sur le même moteur Pearl 10X.



' Les carburants d'aviation durables sont un élément clé de notre stratégie de développement durable, car ils joueront un rôle important dans la décarbonation des vols long-courriers. Grâce à ses performances environnementales exceptionnelles, la famille Pearl établit déjà de nouvelles normes sur le marché des avions d'affaires à très long rayon d'action ' a déclaré le Dr Dirk Geisinger, directeur de l'aviation d'affaires chez Rolls-Royce.





Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG LSE -0.84%