Rolls-Royce: départ du directeur général fin novembre

(CercleFinance.com) - Torsten Müller-Ötvös, directeur général de Rolls-Royce Motor Cars prendra sa retraite le 30 novembre 2023. Chris Brownridge, actuellement directeur général de BMW UK, lui succédera.



'Rolls-Royce Motor Cars est un joyau de la couronne de notre organisation. Le leadership exceptionnel de Torsten, son engagement inébranlable, sa vision claire et sa capacité exceptionnelle à constituer une équipe solide et ciblée ont contribué à faire de Rolls-Royce la marque de luxe de classe mondiale qu'elle est aujourd'hui', a salué Oliver Zipse, directeur général du groupe BMW.



Sous la direction de Torsten Müller-Ötvös, Rolls-Royce était passée du statut de constructeur automobile à celui de véritable maison de luxe.







