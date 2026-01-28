Rolls-Royce décroche une commande majeure de moteurs auprès de Delta Air Lines
Rolls-Royce a officialisé une commande de la compagnie Delta Air Lines pour 30 moteurs Trent XWB-84 EP et 32 moteurs Trent 7000, destinés à propulser respectivement 15 Airbus A350-900 et 16 Airbus A330neo.
L'intégralité de cette flotte bénéficiera du contrat de service complet TotalCare, un modèle de gestion où le risque lié aux coûts de maintenance et au temps de vol est transféré au fabricant. Selon Rob Watson, président de la division aéronautique civile, ce réapprovisionnement souligne un engagement commun envers la "fiabilité et la durabilité".
La variante EP du Trent XWB-84 offre une amélioration de 1% de la consommation de carburant, générant une économie potentielle de 5 millions de dollars par an pour une flotte de 20 appareils. Cette transaction consolide la visibilité du carnet de commandes du groupe tout en garantissant des revenus de services récurrents à long terme.
Le titre cède actuellement 0,3% à Londres mais affiche une progression de près de 8% depuis le début de l'année.
