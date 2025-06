Rolls-Royce: contrat de 50 moteurs Trent XWB avec Riyadh Air information fournie par Cercle Finance • 18/06/2025 à 10:10









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce une commande de 50 moteurs Trent XWB-97 pour équiper 25 Airbus A350-1000 de la compagnie Riyadh Air, nouveau transporteur national saoudien.



Un protocole d'accord a également été signé pour le service TotalCare, destiné à assurer la maintenance et le suivi des moteurs. Ce programme offrira une visibilité opérationnelle accrue grâce à un transfert du risque de maintenance vers Rolls-Royce, soutenu par des outils avancés de surveillance en temps réel.



Cette commande s'inscrit dans l'ambition de Riyadh Air d'atteindre plus de 100 destinations d'ici 2030.



Le moteur bénéficiera en outre d'un programme d'investissement d'un milliard de livres visant à améliorer sa durabilité et son efficacité, souligne le motoriste britannique.





