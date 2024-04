Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rolls-Royce: contrat de 1 M$ auprès de la NASA à Cleveland information fournie par Cercle Finance • 23/04/2024 à 12:10









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce a annoncé hier avoir remporté un contrat d'un million de dollars pour développer un convertisseur avancé destiné au centre de recherche Glenn de la NASA à Cleveland.



Au cours de la période contractuelle de 12 mois, Rolls-Royce LibertyWorks fournira une conception préliminaire d'un système de conversion d'énergie Brayton en cycle fermé pour les micro-réacteurs nucléaires spatiaux de nouvelle génération.



'Le fait d'être sélectionné pour le contrat de développement de conversion d'énergie de la NASA témoigne du leadership de Rolls-Royce LibertyWorks en matière d'avancées pionnières pour l'avenir de la conversion d'énergie par microréacteur aux États-Unis', a commenté John Shade, vice-président exécutif du développement commercial et des programmes futurs de Rolls-Royce.







