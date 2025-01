Rolls-Royce: contrat avec Polat Enerji en Turquie information fournie par Cercle Finance • 15/01/2025 à 17:30









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce la signature d'un accord avec Polat Enerji, spécialiste des énergies renouvelables en Turquie, afin de lui fournir un système de stockage d'énergie par batterie de 132 MWh.



Le système mtu QG EnergyPack de Rolls-Royce sera intégré au parc éolien Göktepe près de Yalova, permettant de stocker l'énergie excédentaire et d'alimenter le réseau en électricité verte en continu.



Ce projet vise à renforcer la stabilité du réseau électrique tout en réduisant les émissions de CO₂. La plateforme intelligente mtu EnergetIQ garantit 'une gestion efficace et rentable du système', assure Rolls-Royce.



' Nos solutions de batteries soutiennent de manière fiable et durable l'approvisionnement énergétique mondial',ajoute Andreas Görtz, président des solutions durables chez Rolls-Royce Power Systems.





