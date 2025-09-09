Rolls-Royce confie la construction d'installations nucléaires à Balfour Beatty
information fournie par Zonebourse 09/09/2025 à 12:01
Le projet vise à doubler la taille du site des sous-marins pour répondre à la demande de la Royal Navy et au programme trilatéral AUKUS (Australie, Royaume-Uni, États-Unis).
Cette expansion comprendra de nouvelles installations et bureaux, et devrait créer 1170 emplois qualifiés.
Terry Meighan, directeur infrastructures, souligne l'importance nationale de ce chantier pour accélérer la livraison des sous-marins Dreadnought et SSN-AUKUS. Balfour Beatty, déjà retenu pour les constructions non nucléaires, assurera la cohérence de l'ensemble du programme.
Valeurs associées
|1 079,750 GBX
|LSE
|-1,17%
