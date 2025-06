Rolls-Royce: compter doubler la durée de vie des Trent 1000 information fournie par Cercle Finance • 12/06/2025 à 11:52









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce le lancement du premier des deux volets de son Durability Enhancement Package, visant à plus que doubler la durée d'utilisation des moteurs Trent 1000 avant maintenance programmée.



Ce programme s'inscrit dans la stratégie de transformation du groupe vers un modèle plus performant et résilient.



Les moteurs neufs intègrent déjà ce premier volet depuis janvier 2025, et les composants sont désormais envoyés dans les centres de maintenance pour être installés sur les moteurs en service. L'ensemble de la flotte devrait être équipée sous deux ans.



Les améliorations, déjà éprouvées sur les moteurs Trent 7000, incluent un meilleur refroidissement des aubes de turbine haute pression, des mises à jour du système de combustion, des injecteurs de carburant et du logiciel de contrôle moteur. Un second volet, actuellement en test, ajoutera un gain supplémentaire de 30 % sur la durée de service à partir de 2026.





