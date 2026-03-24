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Rolls-Royce compte doubler sa capacité de production à Rotherham d'ici 2030
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 13:26

Le motoriste britannique renforce son site de fabrication de composants critiques grâce à un soutien public régional, visant à accroître sa productivité et soutenir les exportations.

Rolls-Royce annonce un investissement de 19,3 millions de livres sterling, complété par une subvention de 2 millions de livres sterling de l'autorité régionale du South Yorkshire, pour moderniser son site Advanced Blade Casting Facility (ABCF) à Rotherham (Royaume-Uni).

L'enveloppe totale de 21,3 millions de livres sterling financera l'ajout d'équipements spécialisés destinés à doubler la production de pales de turbines d'ici 2030.

Ces composants équipent notamment les moteurs Trent XWB-84 (Airbus A350-900) et Trent 1000 XE (Boeing 787), essentiels au segment long-courrier.
Le site, ouvert en 2015 et employant plus de 300 personnes, constitue un maillon clé des capacités industrielles avancées du groupe au Royaume-Uni.

Nigel Bird, directeur des systèmes de turbines chez Rolls-Royce, souligne que cet investissement "renforce la confiance dans les capacités industrielles locales et soutient les exportations britanniques".

Le projet vise également à consolider l'écosystème régional de fabrication avancée et à préserver des compétences industrielles stratégiques.

Peu avant 13h, le titre Rolls-Royce reculait de 1,6% à Londres dans un marché en hausse de 0,2%.

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