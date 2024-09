Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rolls-Royce: célèbre les moteurs T56 et AE 2100 information fournie par Cercle Finance • 17/09/2024 à 15:42









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce a annoncé que les moteurs de l'emblématique avion C-130, le T56 et l'AE 2100, ont franchi des étapes historiques.



À l'occasion du 70e anniversaire de son premier vol, le moteur T56 a accumulé plus de 220 millions d'heures de service, un fait rare dans l'histoire de l'aviation.



En outre, le moteur AE 2100 a atteint 10 millions d'heures depuis son entrée en service en 1994.



Le moteur T56 et le moteur AE 2100 fournissent la puissance nécessaire au transport militaire et aux patrouilles maritimes à long rayon d'action. Ces moteurs équipent notamment les variantes des emblématiques C-130 Hercules et Super Hercules de l'armée de l'air américaine, ainsi que d'autres applications militaires et civiles dans le monde entier.



Le moteur T56 a été développé pour répondre au besoin de l'armée de l'air de disposer d'un turbopropulseur fiable et puissant, capable de fonctionner dans des environnements exigeants.



Tim Walton, directeur des programmes de maturité, Rolls-Royce, a déclaré : ' Les moteurs T56 et AE 2100 font partie intégrante de l'histoire de Rolls-Royce et de l'histoire de l'Amérique. Au fil des décennies, ces moteurs ont propulsé des avions transportant des troupes, des équipements de sauvetage et des fournitures humanitaires aux quatre coins du monde. Alors que nous célébrons ces étapes, nous nous rappelons que ces moteurs sont plus qu'un témoignage de l'excellence de l'ingénierie - ils sont un témoignage de notre engagement envers les membres du service qui dépendent de nous pour effectuer leurs missions en toute sécurité et les ramener à la maison '.





