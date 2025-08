Rolls-Royce: bien orienté avec des propos d'analyste information fournie par Cercle Finance • 04/08/2025 à 13:43









(Zonebourse.com) - Rolls-Royce prend plus de 2% à Londres, sur fond de propos favorables d'Oddo BHF qui conserve son opinion 'surperformance' et relève son objectif de cours 1.120 à 1.280 pence, revenant sur la publication semestrielle de la semaine passée.



'Nous attendions un nouveau 'beat & raise' mais certainement pas de cette ampleur', commente l'analyste, soulignant notamment des 'objectifs moyen terme atteints avec plus d'une année d'avance' par le motoriste britannique.



'Si la valorisation est désormais un peu moins attractive, le titre offre un FCF yield 2026 de 4,8% et une croissance annuelle moyenne 2024-28 des BPA de 15% hors nouveau programme de rachats d'actions', poursuit-il.





