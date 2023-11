Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rolls-Royce: a testé son démonstrateur UltraFan information fournie par Cercle Finance • 13/11/2023 à 16:58









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce avoir fait fonctionner avec succès son démonstrateur de technologie UltraFan® à la puissance maximale dans ses installations de Derby, au Royaume-Uni. La phase initiale du test a été réalisée avec du carburant d'aviation 100 % durable (SAF).



' Il s'agit d'une étape importante pour le démonstrateur UltraFan, qui a été testé avec succès pour la première fois en début d'année ' indique le groupe.



Les résultats du test nous fourniront des enseignements et des données précieux, que nos équipes vont désormais extraire et continuer à analyser.



La technologie évolutive d'UltraFan, d'une poussée d'environ 25 000 à 110 000 lb, offre également le potentiel de propulser les nouveaux avions à fuselage étroit et gros-porteurs prévus dans les années 2030.



' La confirmation de cette capacité est un grand pas en avant vers l'amélioration de l'efficacité des moteurs d'avion actuels et futurs, car UltraFan offre une amélioration de 10 % de l'efficacité par rapport à notre Trent XWB. Au total, cela représente un gain d'efficacité de 25 % depuis le lancement du premier moteur Trent ' indique le groupe.





