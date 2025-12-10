Rolls-Royce a célébré l'ouverture officielle de BAESL en Chine
Cette usine permettra de répondre à la demande croissante pour de nouveaux moteurs civils de grande taille.
Située à Pékin, BAESL est la première installation dédiée à la révision des moteurs Trent sur le continent chinois.
Paul Keenan, directeur - opérations de rechange dans l'aviation commerciale chez Rolls-Royce, a déclaré : "L'ouverture de BAESL soutient non seulement notre croissance à long terme sur le marché chinois, mais contribue également à notre ambition d'augmenter significativement notre capacité mondiale de MRO d'ici 2030".
" La Chine est l'un des plus grands et des marchés à fuselage le plus rapide au monde et elle est également essentielle pour Rolls-Royce".
