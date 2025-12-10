 Aller au contenu principal
Rolls-Royce a célébré l'ouverture officielle de BAESL en Chine
information fournie par Zonebourse 10/12/2025 à 15:53

Rolls-Royce a célébré aujourd'hui l'ouverture officielle de Beijing Aero Engine Services (BAESL), sa nouvelle installation de maintenance, réparation et révision (MRO) une coentreprise avec Air China.

Cette usine permettra de répondre à la demande croissante pour de nouveaux moteurs civils de grande taille.

Située à Pékin, BAESL est la première installation dédiée à la révision des moteurs Trent sur le continent chinois.

Paul Keenan, directeur - opérations de rechange dans l'aviation commerciale chez Rolls-Royce, a déclaré : "L'ouverture de BAESL soutient non seulement notre croissance à long terme sur le marché chinois, mais contribue également à notre ambition d'augmenter significativement notre capacité mondiale de MRO d'ici 2030".

" La Chine est l'un des plus grands et des marchés à fuselage le plus rapide au monde et elle est également essentielle pour Rolls-Royce".

