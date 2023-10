Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rolls-Royce: 2000 à 2500 postes seront supprimés information fournie par Cercle Finance • 17/10/2023 à 09:57









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce a annoncé aujourd'hui son intention de rendre son organisation plus simple et plus rationalisée.



' La nouvelle structure permettra à Rolls-Royce de renforcer ses capacités dans des domaines clés tels que l'approvisionnement et la gestion de la chaîne d'approvisionnement ' indique la direction.



Le groupe estime que 2000 à 2500 postes seront supprimés dans le monde. Rolls-Royce emploie actuellement 42 000 personnes dans le monde.



Engineering Technology & Safety sera réunie en une seule équipe à l'échelle du groupe. ' Cela permettra également d'utiliser plus efficacement les talents et la technologie en ingénierie dans l'ensemble de l'entreprise ' indique le groupe.



Les propositions comprennent également la création d'une nouvelle organisation d'approvisionnement et de gestion des fournisseurs.



Les fonctions telles que les finances, la direction juridique et les ressources humaines seront également regroupées au sein de Rolls-Royce.



Tufan Erginbilgic, directeur général, a déclaré : ' Il s'agit d'une nouvelle étape dans notre parcours de transformation pluriannuel visant à construire une Rolls-Royce hautement performante, compétitive, résiliente et en pleine croissance '.





