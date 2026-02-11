Rollins manque ses prévisions trimestrielles en raison d'une baisse de la demande de services de lutte contre les nuisibles

Rollins ROL.N n'a pas atteint les estimations de Wall Street pour le quatrième trimestre mercredi, les consommateurs ayant réduit leurs dépenses en services de lutte contre les nuisibles dans un contexte d'incertitude macroéconomique persistante, ce qui a fait chuter ses actions d'environ 14 % dans les échanges après les heures de bureau.

L'inflation persistante et les taux d'intérêt élevés ont conduit les clients résidentiels et commerciaux à réduire leurs dépenses pour les services de routine, ce qui a mis sous pression les entreprises de lutte contre les nuisibles et d'entretien après plusieurs trimestres de demande stable.

Rollins a déclaré qu'elle avait également constaté un impact négatif des conditions météorologiques irrégulières au cours du trimestre, le temps plus frais aux États-Unis ayant freiné la demande d'activités de lutte contre les nuisibles.

"Le mois de janvier a été exceptionnellement froid, même dans les régions où il gèle rarement. Cela pourrait réduire l'activité des parasites et potentiellement créer un vent contraire pour la saison de vente de printemps si les populations de parasites sont plus faibles", a déclaré Joshua Chan, analyste chez UBS.

Cependant, son homologue Ecolab ECL.N a projeté plus tôt dans la journée des perspectives de bénéfices supérieures aux estimations de Wall Street grâce à une forte demande pour ses technologies de nettoyage, d'assainissement et de traitement de l'eau.

Rollins a déclaré un chiffre d'affaires trimestriel de 913 millions de dollars pour la période se terminant le 31 décembre, manquant l'estimation moyenne des analystes de 926,8 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice ajusté s'est élevé à 25 cents par action, ce qui est inférieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 27 cents par action.

La marge d'exploitation pour le trimestre a chuté de 60 points de base pour atteindre 17,5 %. La société a déclaré qu'elle se concentrera sur les prix et les efforts de modernisation en cours pour améliorer sa marge.