Rollins en baisse après des résultats trimestriels inférieurs aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 février - ** Les actions de la société de services de lutte antiparasitaire Rollins ROL.N ont baissé de 12,4% à 57,50 $ après la cloche

** Les revenus du 4ème trimestre ont augmenté de 9,7% à 912,9 millions de dollars, en dessous des estimations de 926,8 millions de dollars - données compilées par LSEG

** Le BPA ajusté trimestriel de 25 cents est également inférieur aux estimations de 27 cents

** La direction note l'impact négatif des conditions météorologiques erratiques sur l'activité; dans le même temps, les dépenses de consommation restent sous pression

** Les actions ont augmenté de ~30% en 2025